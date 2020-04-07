تركيا.. تسجيل 76 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34109 حالات

أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بتسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس.

وكشف قوجة أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 08:12 PM

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34109 حالات

تركيا.. تسجيل 76 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بتسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس.

وكشف قوجة أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

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فيروس كورونا الجديد

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