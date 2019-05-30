محلل سياسي: الخطر الإيراني قائم حتى لو تحسّنت اللهجة

أكد أن القمم الـ3 معناها أن نصف العالم يدين نظام طهران

أكد المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي، أن إدانة القمم الثلاث التي تعقد في رحاب مكة المكرمة، للنظام الإيراني معناها أن نصف العالم يدين النظام الإيراني، مما يضع السياسي الإيراني عاجزاً عن أن يدفع ضد هذه البيانات.

وقال "الشليمي" في حديثه لقناة "السعودية مباشر" التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لتغطية القمة الخليجية والعربية والإسلامية: علينا أن ندرك أن خطر النظام الإيراني قائم حتى لو حسّن اللهجة.

وأضاف: هناك ضغط وحظر اقتصادي على إيران يجب أن تستغله الدول الخليجية، وقد أدركت الجزائر حجم خطر إيران بعد طرد الملحق الثقافي الإيراني إثر تدخله في الشؤون الداخلية.

وأردف: بعد الضغط على إيران ظهرت إيجابيات مثل أن النفط الخليجي أصبح يُبحر ويصل بهدوء للمستهلكين.