تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والفقرة، والمسيجيد، وبدر)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن سُحُبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (العلا، وينبع، والرايس)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.