الصين تسجل: 91 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات إضافية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 175 في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيس حتى نهاية يوم أمس 102932 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.