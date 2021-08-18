قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل قائد سلاح البحرية الملكي البحريني

بحثا سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم، والوفد المرافق له.

وبحثا خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:42 PM

بحثا سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل قائد سلاح البحرية الملكي البحريني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم، والوفد المرافق له.

وبحثا خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.

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