شاهد.. فرضية حريق بمستشفى الدواسر والشعار "جاهزون للطوارئ"

لتدريب العاملين على إجراءات الإخلاء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني

نفّذ مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، فرضية لحريق وهمي في إحدى الغرف داخل قسم الباطنية رجال، افترض فيها وقوع عدد من الإصابات الحرجة والمتوسطة.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام بالنيابة الأخصائي أول محمد بن مبارك الوزرة، أن الفرضية شارك بها: فرق الدفاع المدني ومستشفى القوات المسلحة والهلال الأحمر والمرور والدويات الأمنية والبلدية وعدد من المستوصفات الخاصة، حيث تهدف إلى رفع مستوى جاهزية المنشأة تحسباً لأي طارئ، وتدريب العاملين على إجراءات الإخلاء من مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحين وصول فرق الدفاع المدني، مؤكداً أنها شملت إنقاذ المرضى في وقت قياسي.

وقدم "الوزرة" شكره وتقديره في نهاية الفرضية لإدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر، وللإدرات المشاركة على الجهود التي بذلت؛ من أجل رفع جاهزية الكوادر تجاه أي طارئ لا قدر الله- من أجل ضمان سلامة المنشأة والمرضى والعاملين.

من جانبها، أكدت إدارة للدفاع المدني بالمحافظة أن الفرضية تأتي ضمن سلسلة لخطط الفرضيات الوهمية لتنفيذ خطة الكوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجات السلامة، وجني ثمار خطط الفرضية؛ من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها أثناء الحوادث الحقيقية بين كل الجهات المعنية.