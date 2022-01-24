"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تسجيل 4838 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 657192 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 606130 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8922 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 705 حالة.