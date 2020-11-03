"الصحة": تسجيل 473 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348510 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 481 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335153 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5456 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7901 والحالات الحرجة 749 حالة.