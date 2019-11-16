"المواصفات": إهمال وسائل السلامة بالرحلات البرية له "عواقب وخيمة"

جولات تفتيشية للتأكد من مطابقة الخيام وأسطوانات الغاز وأنوار الإضاءة

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من إهمال وسائل السلامة في الرحلات البرية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإهمال قد يتسبّب في وقوع أخطار وخيمة.

وتنفّذ ‫الجهات الرقابية جولات تفتيشية تستهدف التحقّق من ضمان وسلامة السلع المعروضة في أسواق مستلزمات الرحلات البرية والمستودعات التابعة لها، وتقوم بمصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية؛ نظراً لما تشكّله من خطورة على سلامة المستهلكين سواء كانت خياماً وأسطوانات غاز وأنوار الإضاءة وأفياشاً كهربائية وغيرها من مستلزمات الرحلات البرية.

وتنص ضوابط وشروط مستلزمات الرحلات البرية "المستوردة والمصنعة محلياً" على ضرورة مطابقتها أحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام المنتجين والموزعين كافة، بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنّعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.

‎‫وفي وقت سابق، أكّدت وزارة التجارة لعموم المستهلكين ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء، خاصة للمواقد والفوانيس والمواد القابلة للاشتعال وغيرها، والتأكّد من كونها أصلية الصُنع ومطابقة للمواصفات تفادياً لأيّ حادث انفجار لها، إضافة إلى الاحتفاظ بشهادة الضمان.

ونبّهت الوزارة إلى ضرورة الحذر من أنواع معينة من الخيام سيئة الصُنع أو المخزنة منذ أعوام عبر تفحص البضاعة المبيعة قبل الشراء.