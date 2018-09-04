شفاعة لولي العهد تنازلوا عن قاتل أخيهم.. "محمد بن عبدالرحمن" يستقبل أبناء "الجبيري"

استقبلهم في مكتبه بقصر الحكم معرباً عن شكره وتقديره سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، "علي" و"يوسف" و"سعد" و"عبدالله" أبناء محمد بن يوسف الجبيري الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم أمام الأمير لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأكد الأمير، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الفضل لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله -عز وجل- والعفو عند المقدرة من شيم الرجال، رافعاً الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه -أيده الله- في الحفاظ على الحقوق كافة ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى عز وجل.

كما أعرب الأمير عن شكره وتقديره لأشقاء الفقيد حسين الجبيري على تنازلهم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.