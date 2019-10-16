وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثين منفصلين شمال جدة

الأول وقع شمال كوبري الملك سعود والثاني خلف "الردسي مول"

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة، اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم شمال كوبري الملك سعود، نتج عنه حالة وفاة، وإصابة 6 أشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف "أبوزيد": "تبين وجود حالة وفاة و6 إصابات ما بين خطيرة إلى متوسطة، وتم نقل جميع الحالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي".

كما باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة، قبل يوم أمس، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم خلف "الردسي مول"، شارع الأمير فيصل بن فهد، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وأشار "أبوزيد" إلى أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 3 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف: "تبين وجود 6 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع".