وفاة أحد المتطوعين في البحث عن طفل "حائر الرياض" .. و"المدني" ينعيه

ضمن فريق السلام التطوعي .. وتكثيف الجهود للبحث عن الطفل المفقود

نعى الدفاع المدني بالرياض، اليوم السبت، أحد المتطوعين من فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي تُوفي في أثناء مشاركته في عملية البحث عن طفل سقط في مجرى مائي بوادي الحائر.

وقال الدفاع المدني - عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدني الرياض" ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني؛ من فريق السلام التطوعي، الذي تُوفي أثناء مشاركته في أعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يتقبّله شهيداً، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، في الساعات الأولي من اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفلٍ يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر"تويتر": "مدني الرياض" يستمر في أعمال البحث بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة.