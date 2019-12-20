تسمم عائلة بالاستنشاق نتيجة إشعالهم الفحم بـ"هدا الطائف"

تعرضت عائلة مكونة من ستة أشخاص لحالة تسمم بالاستنشاق جراء إشعالهم للنار داخل أحد المنتجعات في منطقة الهدا بالطائف.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحالة، وبدورها وجهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وأضاف: "عند وصول أول فرقة تبين أن العائلة تعرضت لحالة من التسمم أثناء النوم عن طريق الاستنشاق، وذلك جراء إشعال النار للتدفئة؛ مما استدعى تقديم الخدمة الطبية اللازمة، حيث تعرض خمسة من العائلة لإصابات بسيطة، فيما صنفت حالة طفل بالمتوسطة ليصبح الإجمالي ستة أشخاص".

وأكد "الثبيتي" أنهُ تم نقل الحالات للمستشفى لإكمال الرعاية اللازمة.