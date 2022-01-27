"أمانة مكة" تتوعد عمّال النظافة المتسولين على طرقات الحرم المكي

قالت إنه تم رصد الحالة والتعرف عليهم وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم

توعدت أمانة العاصمة المقدسة، عمّال النظافة الذين يمارسون ظاهرة التسوّل بالقرب من الحرم المكي الشريف، باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى تلقتها الأمانة عبر مغرّد على " تويتر" قال فيها: "يا أمانة العاصمة المقدسة؛ الوضع مزرٍ لعمال النظافة حول الحرم المكي الشريف ونفق برج الساعة؛ حيث يستقبل عمال البلدية المعتمرين بتسول ليلاً ونهارًا دون حسيب ولا رقيب".

وأضاف: "منظر لا يليق، وقد تواصلنا معكم ألف مرّة ولا حياه لمن تنادي".

من جانبها ردّت أمانة العاصمة المقدسة بقولها: تم رصد الحالة والتعرف عليهم من قبل الجهاز الإشرافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، ونتشرف بخدمتك في كل وقت.