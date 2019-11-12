والد "القرشي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.

ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:

‏ ‭‬‬ ‭055 550 3222‬ - 055 559 4139