"هيئة الرياضة" تعلن نتائج رالي "داكار السعودية" النهائية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، النتائج النهائية لرالي داكار السعودية، والذي وصل لآخر مراحله في "القدية" بعد مشوار بدأ منذ الرابع من يناير عبر عدة مراحل.

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات:

الأول: الأسباني كارلوس ساينز.

الثاني: القطري ناصر العطية.

الثالث: الفرنسي بيتر هانسيل.

أما في فئة الدراجات النارية فجاء الترتيب:

الأول: الأمريكي ريك برابك.

الثاني: التشيلي بابلو كوينتانيا .

الثالث: الأسترالي توبي برايس.

وفي فئة الشاحنات فجاء الترتيت:

الأول: الروسي أندري كارجينوف.

الثاني: الروسي انطوان شيبالوف.

الثالث: البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش

وفي فئة الدراجات الرباعية جاء الترتيب:

الأول: التشيلي إغناسيو كاسالي.

الثاني: الفرنسي سيموت فيتسه.

الثالث: البولندي رافال سونيك.