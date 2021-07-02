في بضع ساعات.. شهامة أهالي الأفلاج تكمل مبلغ علاج مقيمة مصابة بالسرطان

بعد نشر معاناتها عبر رسالة "واتساب"

في صورة جسّدت روح الترابط بين الشعب السعودي مع أشقائهم العرب، تفاعل العديد من الأهالي بمحافظة الأفلاج مع معاناة مقيمة مصابة بالسرطان بتوفير كامل مبلغ علاجها.

وكان أحد الأهالي قد نشر معاناة المقيمة مع المرض عبر رسالة واتساب، شرح خلالها حالتها واعتماده بواسطة الجمعية السعودية الخيرية ومبلغ علاجها عبر حساب الجمعية ورقم الحالة ليتفاعل الأهالي مع الحالة ويقوموا بتوفير كامل المبلغ في غضون بضع ساعات.

ولقيت تلك المبادرة ثناء وإشادة من الجميع؛ كون هذا التفاعل أمرًا غير مستغرب من السعودية وقيادتها وشعبها.

