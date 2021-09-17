طائرة الأخضر تتغلب على تايلاند وتواجه الهند غدًا في البطولة الآسيوية

تغلب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على نظيره التايلاندي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الصالة الرياضية فونابشي بالعاصمة طوكيو ضمن مجموعة تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ16 للبطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة.

ورغم تقدُّم المنتخب السعودي بالشوط الأول (25-20) إلا أن المنتخب التايلاندي نجح في كسب الشوط الثاني (25-20)، لكن الأخضر عاد للتألق في الشوطين الثالث والرابع، وتفوق فيهما بنتيجة (25-19) و(25-22).

واعتمد مدرب المنتخب السعودي، الصربي فلادان يروميتش، على مشاركة العناصر البديلة من أجل تجهيز جميع لاعبي الأخضر للمشاركة في مجموعة تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ12؛ إذ سيلعب غدًا مع المنتخب الهندي، فيما يلتقي المنتخب البحريني نظيره الكازاخستاني، والفائزان من المواجهتين يلتقيان بعد غد الأحد في لقاء تحديد المركزَين الـ9 والـ10، ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.

من جانب آخر، واصل الحكم السعودي الدكتور هاني سنان تألقه في البطولة الآسيوية، وتلقى الكثير من الإشادات التي كان آخرها من رئيس لجنة الحكام في البطولة الآسيوية شيموياما؛ وهو ما يعكس القيمة الكبيرة للحكم السعودي على المستويَيْن القاري والدولي في لعبة الكرة الطائرة.