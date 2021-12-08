بمشاركة "تاليسكا" .. النصر يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي

في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمباراة الفريق القادمة بعد غدٍ الجمعة، أمام الطائي في مدينة حائل ،المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت الحصة التدريبية على جوانب لياقية متنوعة، وجري بسرعات مختلفة، إضافة إلى جوانب تكتيكية، قبل أن تختم بمناورة .

ومن المقرر أن يجري الفريق تدريبه الأخير تأهباً لملاقاة الطائي عصر الغد قبل المغادرة إلى مدينة حائل.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة المحترف البرازيلي تاليسكا بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي غيبته عن تدريبات يوم أمس، كما شهدت مشاركة المهاجم عبد الفتاح آدم لأول مرة بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الشهر الماضي.

ويدخل النصر المباراة وسط ظروف متباينة تخيم على استعدادات الفريق، منذ إعلان النادي فسخ عقد مهاجمه عبد الرزاق حمدالله، فضلاً عن التوقيع مع المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، ليكون بديلاً للبرتغالي إيمانويل بيدرو، الذي تمت إقالته في وقت سابق.

وكان الفريق قد استعاد مؤخراً كلاً من بيتي مارتنيز بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما تعافى كل من مشاريبوف وأنسيلمو من الإصابة.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، ويأتي الطائي في المركز السادس عشر بـ 10 نقاط .