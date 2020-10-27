وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق

دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.

فيروس كورونا الجديد

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 06:27 PM

تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق

وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.

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فيروس كورونا الجديد

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