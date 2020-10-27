وزير الخارجية الروسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق

دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، في عزلة طوعية، بعد مخالطته مصابًا بفيروس "كوفيد – 19"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل كل زيارات "لافروف" إلى أجل لاحق بعد خضوعه للعزل الطوعي.