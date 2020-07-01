القنفذة على موعد مع مشاريع للمياه والصرف الصحي بأكثر من 95 مليون ريال

"القباع" يناقش متابعة أعمال الخدمات التشغيلية مسؤولي الوزارة بالمنطقة

استقبل محافظ القنفذة محمد بن عبد العزيز القباع، اليوم، مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة وفريق عمله؛ حيث تمت مناقشة مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة القنفذة القائمة والجاري تنفيذها، وكذلك متابعة أعمال الخدمات التشغيلية.



واطلع محافظ القنفذة على عقد تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 68 مليونًا و900 ألف، وعقد مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز المظيلف والبالغ قيمته (26 مليونًا و700 ألف).



وبنهاية اللقاء تم الوقوف مراحل سير العمل بمشروع الخزان العالي، والذي تبلغ سعته 3000 متر مكعب بمحافظة القنفذة، والاطلاع على سير العمل بالمشروع.



وفي نهاية اللقاء أكّد القباع أن تنفيذ وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذه المشروعات بمحافظة القنفذة والمراكز التابعة لها؛ جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على توفير الخدمات الضرورية للمواطن.