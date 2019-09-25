أمريكا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران

"ترامب" دعا أمس كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية مرتبطة بإيران.

وكان قد أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، أمس، عزم الولايات المتحدة مواصلة سياسة العقوبات ضد طهران، وشدد على أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج قد ساهم في ردع النظام الإيراني.

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز" قال المبعوث الأمريكي: "ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً قوياً أمام الجمعية العامة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران".

وأضاف "هوك": "أدان الرئيس الهجمات الأخيرة على السعودية، وشدد على ضرورة عمل المجتمع الدول على عزل إيران؛ وذلك لأن الصمت سيحفز النظام الإيراني لمواصلة السير في مسارها الخطير".

وكان الرئيس "ترامب"، قد أكد في كلمته الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تمول النزاعات في كل من سوريا واليمن، واصفاً النظام الإيراني بـ"القمعي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم".

ودعا خلال كلمته كل دول العالم، إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قائلاً إنه يجب ألا تساند أي دولة "تعطش إيران للدماء".