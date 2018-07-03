"التحالف": إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية خلال 24 ساعة

قالت: تواجد 5 بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 أخرى بانتظار الدخول

قالت قوات التحالف العربي في اليمن، إنه تمّ إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية؛ منها سفينة لميناء الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت، لا تزال الميليشيا الحوثية تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة في تعطيلٍ متعمّد، كما توجد 5 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 سفن بالانتظار للدخول، وفق "الإخبارية".

وتابعت: تواجد سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

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03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 01:26 PM

قالت: تواجد 5 بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 أخرى بانتظار الدخول

"التحالف": إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قوات التحالف العربي في اليمن، إنه تمّ إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية؛ منها سفينة لميناء الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت، لا تزال الميليشيا الحوثية تحتجز السفينة "G Muse" بميناء الحديدة في تعطيلٍ متعمّد، كما توجد 5 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و6 سفن بالانتظار للدخول، وفق "الإخبارية".

وتابعت: تواجد سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

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