"المرور": مخالفة عدم ربط الحزام تشمل الراكب والسائق

رداً على استفسار بخصوص المعرّضين لتحرير المخالفة

أوضح "المرور السعودي" أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، في أثناء الرصد الآلي، تشمل الراكب والسائق معاً، في حالة عدم ربط الحزام.

جاء ذلك رداً على سؤال مفاده "هل الرصد الآلي "ساهر" المخصّص في رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان يصوّر الراكب أم يختص فقط بالسائق دون غيره من الركاب؟

وأجاب "المرور" قائلاً: وفقاً لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرّر بحقهم.