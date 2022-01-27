"رحلة التحول".. ورشة عمل لمنظومة الشفا في تجمع الرياض الصحي الأول

شهدت العديد من الفعاليات بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات القائمة

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح التميمي، أقامت منظومة الشفا الصحية المتكاملة ورشة عمل بعنوان "رحلة التحول لمنظومة الشفا الصحية المتكاملة".

وشهدت ورشة العمل العديد من الفعاليات الخاصة باللجان المنبثقة عن المنظومة بهدف الوقوف على الإنجازات التي تمت، والتحديات القائمة وخطة اللجان للعام ٢٠٢٢.

واستعرض مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وقائد منظومة الشفا الصحية المتكاملة، د. عتيق القرني، خلال الورشة، مشروع التحول لمنظومة صحية متكاملة في المستشفى والمراكز الصحية في منطقة الشفا، والخطوات التي تم إنجازها على كافة مستويات التحول الطبية والإدارية والتحول الإلكتروني وخطة المنظومة للعام ٢٠٢١.

وتم مناقشة كافة المشاريع القائمة في المنظومة ومنها مشروع المسح المجتمعي عن الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والربو وارتفاع الشحوم، وكذلك مشروع اعتماد المراكز الصحية في منطقة الشفا وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة الطبية المطلوبة، سواءً في المراكز الصحية، أو في المستشفى، أو في المدينة الطبية، وتسريع نظام الإحالة بين منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.