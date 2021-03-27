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لم يعلن عن أي خسائر بعد

مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.



وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.



ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.