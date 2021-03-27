مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق

لم يعلن عن أي خسائر بعد

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.

وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

مصر حريق

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27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 08:43 PM

لم يعلن عن أي خسائر بعد

مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.

وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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