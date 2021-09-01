"الاتصالات" و"منشآت" يدعمان رياديي الأعمال في تطبيقات التوصيل

ضمن اتفاقية تعاون مشترك لتقديم برنامج تأهيلي للمستثمرين

وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تطبيقات التوصيل، والدخول في البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل "SandBox".

ووقّع الاتفاقية من هيئة الاتصالات نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثل منشآت نائب المحافظ لخدمات المنشآت المهندس ريان بن إبراهيم الفايز.

وتضمّنت الاتفاقية التعاون مع جهات تمويلية لتطوير برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التوصيل، وتقديم برنامج تأهيلي للمستثمرين في تطبيقات التوصيل عبر أكاديمية منشآت يتضمن سلسلة من البرامج وورش العمل والاستشارات، بالإضافة إلى تمكين تطبيقات التوصيل الإلكترونية من الاستفادة من خدمات مركز ذكاء في مجال إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بحسب الآليات المعتمدة لدى منشآت.

يذكر أن هيئة الاتصالات قامت في وقت سابق بإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية "Sand Box"؛ بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في عملياته التشغيلية، في بيئة منظمة وآمنة توفر مناخًا استثماريًّا جاذبًا يتسم بالحيوية والاستدامة.