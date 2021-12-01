توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع و"النهدي الطبية"

بعد نجاح "تحدي إحسان الرياضي" الذي ربط الرياضة بالأعمال الخيرية

وقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وشركة النهدي الطبية، مذكرة تفاهم تهدف لمرحلة تعاون جديدة من أجل تمكين مجتمع اللياقة والنشاط في المملكة العربية السعودية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في إحدى صيدليات النهدي بمدينة الرياض من قبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والرئيس التنفيذي لشركة النهدي ياسر جوهرجي.

وستشهد الاتفاقية مساهمة شركة النهدي في مهمة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لزيادة نسبة الأشخاص في المملكة الذين يمارسون الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم إلى 40٪ بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الرياضة من خلال أهداف برنامج "جودة الحياة" ضمن رؤية 2030.

وبالإضافة إلى ذلك ستعمل شركة النهدي الطبية على دعم المجموعات الرياضية المجتمعية عبر توفير المرافق والمعدات الرياضية، كما ستقوم الشركة برعاية تحديات تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وستوفر مكافآت وقسائم للفائزين.

هذا وستعمل أيضًا سلسلة صيدليات قطاع التجزئة التابعة للنهدي على الترويج لتطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وتحدياته للمشتركين في برنامج "وازن حياتك"، إضافة لرعاية برامج وفعاليات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومشاركة البيانات والتحليلات المرتبطة بالرياضات المجتمعية.

وبهذه المناسبة صرح الأمير خالد بن الوليد قائلًا: "يسعدنا العمل عن كثب مع شركة النهدي الطبية، التي يجمعها مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هدف مشترك، وهو مساعدة جميع أفراد المجتمع على عيش حياة أكثر صحة ونشاطًا. ومن شأن الدعم الذي ستقدمه شركة النهدي الطبية، أن يساهم بشكل فاعل في تجربة المجموعات الرياضية المجتمعية في المملكة ومستخدمي تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ مما يشجع الأفراد من الجنسين، ومن جميع الأعمار، والقدرات الجسدية على السعي لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم".

وكانت الشراكة التي جمعت بين كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع و"منصة إحسان" التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة النهدي الطبية في شهر مايو من العام الجاري عبر "تحدي إحسان الرياضي"؛ ناجحة بكل المقاييس؛ حيث شهد التحدي الذي استمر لسبعة أيام مساهمة أكثر من 2700 شخص بجمع 64000 ريال سعودي للجمعيات الخيرية الخاصة بالرعاية الصحية من خلال المشي لمسافة إجمالية قدرها 95000 كيلومتر.

من جانبه صرّح المهندس ياسر جوهرجي: "أظهر تعاوننا السابق ما يمكننا تحقيقه بالعمل معًا؛ مما يجعلنا جميعًا أكثر حماسًا حول شراكتنا الجديدة. ومن خلال دورنا في خدمة المجتمعات بصفتنا أكبر الصيدليات في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، فإننا نتطلع إلى إحداث تأثير أكثر إيجابية وإضافة نبضات أمل إلى حياة الناس".

يُذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل بدعم مباشر من وزارة الرياضة، ويهدف إلى تحقيق الدور الرئيسي له ضمن برنامج "جودة الحياة" - أحد مستهدفات رؤية 2030 – من خلال زيادة نسبة ممارسة الأفراد في المملكة للنشاط البدني والرياضي بشكل منتظم إلى 40% بحلول عام 2030.