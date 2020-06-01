نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة

سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 06:36 PM

3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة

نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي.

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