كورونا في فلسطين: 2062 إصابة جديدة و15 وفاة و1153 حالة تعافٍ

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.فيروس كورونا الجديد
نسبة الشفاء من الفيروس بلغت 78.2%
سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.