جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 200 عالمياً لعام 2020

وفق التصنيف الصادر عن مؤسسة "كيو إس" البريطانية

دخلت جامعة الملك عبدالعزيز للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط قائمة تصنيف أفضل الجامعات لعام 2020 والذي تصدره مؤسسة "كيو إس" البريطانية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، حيث جاءت في المرتبة 186 في قائمة التصنيف الأخير عن المؤسسة البريطانية، متفوقة على جامعات عربية وعالمية مرموقة.

ويعضّد التصنيف جهود الجامعة في تحقيقها مراكز متقدمة والريادة عربياً في التصنيفات العالمية المشهود لها، إذ حافظت على ترتيبها بالمركز الأول عربياً في تصنيف "التايمز" مؤخراً للعام الرابع على التوالي في عام 2019، مكررة صدارتها في الأعوام 2016 -2017-2018.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي: تحقيق الجامعة الملك عبدالعزيز المرتبة 186 في قائمة أفضل 200 جامعة عالمية لعام 2020 الذي أصدرته مؤسسة "كيو إس" البريطانية في إنجاز متفرد وغير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط، هو دلالة على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم في المملكة وللجامعات تحديداً، وبمتابعة مستمرة ودعم مباشر من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأضاف: جامعة "المؤسس" تسعى دوماً لزيادة كفاءة الأداء الأكاديمي والبحث العلمي وجودة المخرجات، وأن حصولها على مراكز متقدمة ليس غاية إنما وسيلة لتجويد العملية التعليمية وتطوير ومطابقة المعايير العالمية.

وأردف "اليوبي": جامعة الملك عبدالعزيز تسير وفق خطط وبرامج متواكبة مع "رؤية المملكة2030" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحددت كأحد أهدافها المتعلقة بالتعليم هي أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.

وتابع: الجامعة ماضية في مسايرة المعايير العالمية فيما يخص جودة البرامج وتقديم أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر.