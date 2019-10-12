سفير المملكة لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين والإعلاميين

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، حفل تدشين التأشيرات السياحية لدخول المملكة.

وحضر الحفل، رئيس الاتحاد الماليزي لوكالات العمرة والحج الداتو رزالي محمد شام، والأمين العام الفخري للوكالات العمرة والحج الداتو جفري سليمان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، والإعلاميين، والوكالات السياحية.

وتناول "قطان" في كلمته خلال الحفل، ما تزخر به المملكة العربية السعودية من تراث عالمي وطبيعة ثرية، بالإضافة لعدد من المواقع التاريخية، والفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ماليزيا التأشيرات السياحية لدخول المملكة

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 02:26 PM

بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين والإعلاميين

سفير المملكة لدى ماليزيا يقيم حفل تدشين التأشيرات السياحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، حفل تدشين التأشيرات السياحية لدخول المملكة.

وحضر الحفل، رئيس الاتحاد الماليزي لوكالات العمرة والحج الداتو رزالي محمد شام، والأمين العام الفخري للوكالات العمرة والحج الداتو جفري سليمان، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين، والإعلاميين، والوكالات السياحية.

وتناول "قطان" في كلمته خلال الحفل، ما تزخر به المملكة العربية السعودية من تراث عالمي وطبيعة ثرية، بالإضافة لعدد من المواقع التاريخية، والفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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ماليزيا التأشيرات السياحية لدخول المملكة

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