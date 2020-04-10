أمانة مكة تطرح مبادرة لذبح المواشي وتوصيلها عبر التطبيقات الذكية

تتيح خدمة الشراء والتوصيل وسبل الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ، طرح مبادرة لدعم وتمكين من يرغبون بالعمل من متعهّدي ذبح المواشي في التنافس على تطبيقات الهواتف الذكية، متيحين خدمة الشراء والتوصيل وطرق الدفع الحديثة والعمل بالطرق النظامية.



وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تسليم اللحوم بشكل صحي وآمن للعملاء، داعية جميع من يمتلك تطبيقًا أو يرغب في ذلك؛ سرعة التواصل على الجوال رقم 0555612975، أو البريد الإلكتروني: Saljahdali@holymakkah.gov.sa