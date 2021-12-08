بريطانيا تحذر إيران: محادثات فيينا غداً فرصة أخيرة لكم

ينتظر أن تستأنف الخميس وسط انتقادات فرنسية لموقف طهران

وجَّهت بريطانيا رسالة تحذيرية إلى إيران، مؤكدةً أن محادثات الغد في فيينا، فرصة أخيرة لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، خلال تقديم أهداف السياسة الخارجية الأولية، إن "المفاوضات تستأنف غدًا في فيينا، هذه حقًّا الفرصة الأخيرة لإيران للانضمام، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن البرنامج النووي لطهران، علي باقري كني، قال أمس الثلاثاء، إنه يمكن استئناف المفاوضات النووية في فيينا يوم الخميس المقبل، وسط انتقادات فرنسية لموقف بلاده من المحادثات.

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية المقترحات التي قدمتها طهران في مفاوضات فيينا "مخالفة لهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".