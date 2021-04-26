"مجاهدي جازان" تضبط مخالفَيْن لنظام أمن الحدود وبحوزتهما 24.460 كجم حشيش

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان؛ بأن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر، بحوزتهما (24.460) كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
جرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية
صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان؛ بأن دوريات المساندة والمهمات التابعة لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثاني من العمر، بحوزتهما (24.460) كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى تسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.