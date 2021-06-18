"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 8 مساجد في 6 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 8 مساجد، بعد إخلائها مؤقتاً، وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 132 يوماً 1604 مساجد، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي تم تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها: مسجدان في كل من منطقتَي نجران والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق: الرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية.

وذكرت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.