الأمطار تُواعد جازان و5 محافظات في الواجهة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
"الوطني للأرصاد": الحالة تستمر حتى الـ7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.