الأمطار تُواعد جازان و5 محافظات في الواجهة

"الوطني للأرصاد": الحالة تستمر حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.