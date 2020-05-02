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وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل

الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .