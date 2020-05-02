الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .
اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .عاملة منزلية
وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل
باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .
اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .