الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل

باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

عاملة منزلية

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 08:54 PM

وُجدت متوفاة بعد أن قامت بإيذاء نفسها.."سبق" ستوافيكم بالتفاصيل

الباحة.. عاملة منزلية تنهي حياتها بالانتحار.. والجهات الأمنية تباشر

أحمد العبدالله

الباحة

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باشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة اليوم بلاغًا عن وقوع حالة انتحار مساء اليوم .

اتضح من المعاينه الأولية للحادثة أن المتوفاة عاملة منزلية من جنسية آسيوية وجدت متوفاة بداخل أحد المنازل بعد أن قامت بإيذاء نفسها .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها .

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