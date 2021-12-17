المنتخب السعودي للكاراتيه يدشن غدًا مشاركته في البطولة الآسيوية

تشهد أول مشاركة نسائية سعودية

يفتتح المنتخب السعودي للكاراتيه، غدًا السبت، مشاركته في البطولة الآسيوية الـ17 للكبار والـ19 للناشئين والشباب، وتحت 21 سنة، التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان؛ حيث سيلعب المنتخب في منافسات درجة الناشئين لمسابقات الكاتا والقتال.



وكان "أخضر الناشئين" وصل إلى مدينة ألماتي بعد أن أنهى تحضيراته بإقامة معسكر تدريبي في مدينة الرياض استمر لمدة 15 يومًا، بقيادة المدرب منير أفقير، ليكمل بعدها الإعداد في مدينة ألماتي التي تستضيف منافسات البطولة.



وأكمل "الأخضر" بمختلف فئاته "الناشئين والشباب والأولمبي والأولى"؛ استعداداته لمنافسات البطولة الآسيوية التي تشهد مشاركة الأخضر؛ حيث سيخوض غدًا منافسات درجة الناشئين "كاتا وقتال"، ويومي الأحد والاثنين منافسات درجة الشباب، والثلاثاء منافسات درجتي الأولمبي والأولى، كما ستشهد البطولة أول مشاركة نسائية سعودية ممثلة في اللاعبة منال الزيد.