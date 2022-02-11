السلطات الأفغانية تحتجز عاملين أمميين في كابل.. و"طالبان" ترد: نحاول!

كانوا يقومون بمهمة مع "مفوضية اللاجئين".. وزوجة أحدهم تطلق مناشدة

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: إن السلطات في كابل احتجزت صحفيين أجنبيين يقومان بمهمة مع المفوضية وعدد من موظفيها الأفغان العاملين في العاصمة كابل.

وقالت المفوضية، في تغريدة عبر "تويتر": "تم احتجاز صحفيين اثنين يقومان بمهمة لصالح المفوضية ومواطنين أفغان يعملون معهم في كابل. نبذل قصارى جهدنا لتسوية الموقف بالتنسيق مع آخرين".

وبحسب ما ذكر موقع "العربية"، فإن أحد المعتقلين هو أندرو نورث، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية والذي عمل في السابق في أفغانستان، وأصدرت زوجته ناتاليا أنتيلافا نداء عبر "تويتر" لإطلاق سراحه.

وقالت: "كان أندرو في كابل يعمل مع مفوضية اللاجئين ويحاول مساعدة شعب أفغانستان. تنتابنا مخاوف كبيرة بشأن سلامته وندعو كل من له تأثير ونفوذ إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه".

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن السلطات تبحث في المسألة، مضيفاً: "تلقينا معلومات بهذا الشأن، ونحن نحاول تأكيد ما إذا كانوا احتُجزوا أم لا"، في إشارة للصحفيين وعمال الإغاثة".

