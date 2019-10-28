شاهد.. ردّ "ترامب" المثير حول تركيا و"البغدادي": عبرنا أجواءهم لم يُحدثوا أي مشاكل!

قال: لو فتحوا النيران لاضطررنا للقضاء عليهم أيضاً وحدثت أشياء سيئة.. كانوا جيدين

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجابة من شأنها أن تُحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سؤال حول الدور الذي لعبته تركيا في مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وخلال إجابته عن سؤال حول دور تركيا في عملية مقتل "البغدادي"، قال "ترامب": "استخدمنا الأجواء التركية لمدة قصيرة.. لو فتح الأتراك النيران علينا لاضطررنا للقضاء عليهم أيضاً، وحدثت أشياء سيئة.. كانوا جيدين.. لم يُحدثوا أي مشاكل!".

ووفق موقع "زمان" التركي، يرى مراقبون أن تصريحات "ترامب" هذه من شأنها أن تعرقل محاولات المسؤولين الأتراك الرامية إلى تشكيل رأي عام حول تعاونهم مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب؛ انطلاقاً من مساهمتهم المزعومة في مقتل زعيم "داعش" البغدادي.

وكانت المصادر ذكرت، أمس، أن "البغدادي" كان يهرب باتجاه الحدود التركية أثناء تنفيذ العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن مقتله.

وخلال مؤتمر صحفي من الحسكة يوم الأحد قال ريدور خليل: إنه يجب على العالم أن يتساءل عن سبب وجود أبوبكر البغدادي في منطقة سيطرة القوات التركية في إدلب، رغم النفي من السلطات التركية من أعلى السلطات بمعرفتهم بمناطق وجود زعيم وعناصر تنظيم داعش".

وأضاف القيادي الكردي: "هذه العملية أثبت أن تركيا -كانت- توفر الغطاء السياسي ليس للبغدادي فقط، ولكن جميع الفصائل الإرهابية التي تعمل في الشمال السوري، ومن هنا يجب أن يتساءل المجتمع الدولي عن نوايا وأهداف تركيا من الدعم الذي قدّمته لهؤلاء العناصر. ويجب على المسؤولين في تركيا الإجابة عن هذا السؤال، رغم أن الحقيقة قد انكشفت، ولم يعد هناك مجال ليقولوا غير ذلك".

وأكد القيادي الكردي أنه كانت هناك مشاركة على الأرض من قوات سوريا الديمقراطية في عملية القضاء على "البغدادي"، إلى نفذتها فجر السبت عناصر من القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، مشككاً في مشاركة تركيا بالعملية العسكرية.