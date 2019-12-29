التعاون يُقيل مدربه.. ويكلف عسيري للسوبر

أعلنت إدارة نادي التعاون إلغاء عقد البرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.



كما قرّرت إدارة النادي تكليف عبدالله عسيري مساعد المدرب، بتولي تدريب الفريق.



وستكون مباراة السوبر السعودي، التي تقام يوم 4 يناير، أول اختبار للمدرب عسيري؛ حيث يواجه فريق النصر في هذه المباراة.