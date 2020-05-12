اليمن.. إصابات جديدة بكورونا في 3 محافظات

تأكيد 4 حالات في عدن والإجمالي بالمدينة 39 إصابة

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 65 يشمل عشر وفيات.

ووفق رويترز قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.

وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.

اليمن فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 08:28 PM

تأكيد 4 حالات في عدن والإجمالي بالمدينة 39 إصابة

اليمن.. إصابات جديدة بكورونا في 3 محافظات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن رصد أول انتشار لفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات جنوبية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 65 يشمل عشر وفيات.

ووفق رويترز قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ومقرها عدن إنه تم تأكيد تسع إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بينها إصابات لأول مرة في محافظات أبين والمهرة وشبوة. وتوفي المصاب في شبوة.

وذكرت أنه تم تأكيد أربع إصابات جديدة في عدن ليرتفع الإجمالي بالمدينة إلى 39.

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