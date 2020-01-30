المتحدث باسم الجيش اليمني يسخر من ترويج الحوثيين لانتصارات وهمية

دعا الصليب الأحمر لانتشال جثث قتلاهم في جبهات المعارك

سخر المتحدث الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، اليوم (الخميس) مما تروج له ميليشيا الحوثي الانقلابية من انتصارات وهمية تضلل بها عناصرها للزج بهم في محارق الموت.

ونقل "سبتمبر نت" عن "مجلي" أن المعارك في جبهات نهم شرق صنعاء والجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، أسفرت عن انكسار الميليشيا وتقدم قوات الجيش الوطني في انتصار جديد يضاف إلى انتصاراتها السابقة وإفشال المحاولات الحوثية ومنعها من إحداث أي اختراق.

وأفاد بأن قوات الجيش الوطني في مديرية نهم بمحافظة صنعاء استعادت عدداً من المواقع التي سيطر عليها الحوثيون.

وبين "مجلي" أن العدد الكبير لجثث الميليشيا الذين سقطوا في نهم، كان بسبب الألغام التي زرعتها خلال الأعوام السابقة، وبأسلحة الجيش الوطني والغارات العنيفة التي شنها طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي دك أوكار وتعزيزات الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران.

وجدد المتحدث دعوة منظمة الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى الميليشيا الحوثية من المناطق والمواقع التي تدور فيها المواجهات.