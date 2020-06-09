كورونا في السعودية خلال أسبوع.. 19560 إصابة و10 آلاف متعافٍ و234 وفاة

الحالات الحرجة بلغت 1686

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، الإحصائية الأسبوعية منذ المؤتمر الماضي، وقالت إنها سجلت 19560 حالة إصابة جديدة، خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10 آلاف حالة شفاء من كورونا، وكذلك 234 حالة وفاة بالفيروس، كما سجلت 1686 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 04:27 PM

الحالات الحرجة بلغت 1686

كورونا في السعودية خلال أسبوع.. 19560 إصابة و10 آلاف متعافٍ و234 وفاة

محمد المواسي

جازان

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، الإحصائية الأسبوعية منذ المؤتمر الماضي، وقالت إنها سجلت 19560 حالة إصابة جديدة، خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10 آلاف حالة شفاء من كورونا، وكذلك 234 حالة وفاة بالفيروس، كما سجلت 1686 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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