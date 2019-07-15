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قال: الدوحة تسعى إلى إثارة الفتنة بين دوله وتتآمر على أمن واستقرار المنطقة

وزير خارجية البحرين: قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون

أكد وزير خارجية البحرين أن قطر باتت الدولة الأشد خطرًا على مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: الدوحة تسعى لتقويض مسيرة مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله وأنها تتآمر على أمن واستقرار المنطقة ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر وبرنامج القناة القطرية حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.

وتابع: وفق ما نقلته إخبارية "سكاي نيوز" نطالب دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر وعلى مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.