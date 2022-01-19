الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات

أطاحت بمهربها واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.

وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.

1

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 01:51 PM

أطاحت بمهربها واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

1 293

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.

وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022