الأفواج الأمنية بجازان تُحبط تهريب 132.3 كيلو جرام قات

أطاحت بمهربها واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (132.3) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وقَبَضت على مهربها، وهو مواطن.

وقد تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته لجهة الاختصاص.