"المرور" يتفاعل مع شكوى مواطن من قائد مركبة يسير بشكل متعرج بالطريق

أفاد بأنه تم ضبط قائد السيارة وإحالته للجهة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين، من قائد مركبة في جدة، يسير بصورة متعرجة في الطريق بشكل متهور؛ معرّضًا حياة المارة وقائدي المركبات للخطر.

وأفاد المرور في حسابه الرسمي على تويتر بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للجهة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بحقه، شاكرًا إيجابية المواطن المبلغ.

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع فيديو لسيارة بجدة تسير وسط المركبات بشكل متعرج، معرضة حياة من حولها للخطر.