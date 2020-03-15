"أمير مكة" يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة

التوجيه يتضمن إيقاف الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت، والصيدليات إن وجدت.

يأتي ذلك بعد أن عزمت اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.