المطلق: منع الكلام بين المخطوبَيْن تشدُّد.. وإطلاقه على علاته تسيُّب

قال: يجوز لبس المرأة الكعب العالي في الأماكن العامة بشرطَيْن

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الحديث والكلام بين المخطوبَيْن إذا كانا ناضجَيْن وعاقلَيْن، وأوضح أن منع الكلام مطلقًا تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيب. مشددًا في هذا الصدد على دور الأسرة لضبط العلاقة بين المخطوبَيْن تفاديًا لوقوع تجاوزات، قد لا تُحمد عقباها.

وقال الدكتور المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام أمس عن حكم الكلام مع المرأة المخطوبة: "يختلف الناس في ذلك. إذا كانت المرأة كبيرة وعاقلة، والرجل عاقلاً، يجوز أن يتحدث معها. أما إذا كانت البنت صغيرة فلا يجوز لخاطبها أن يكلمها إلا في حضور والدتها، وهذا أفضل؛ لأنه وقع عندنا بالتجارب أنها حصلت أمور غير جيدة". موضحًا أن منعه تشدُّد، وإطلاقه على علاته تسيُّب.

وعن حُكْم لبس الكعب العالي للمرأة في الأماكن العامة قال المطلق: "لبس الكعب العالي إذا أضر بالمرأة، أو كان فيه تدليس، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يضر، وليس فيه تدليس، فلا بأس به".